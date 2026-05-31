Легковой автомобиль вспыхнул на дороге в Астане после хлопка

В столичном районе Сарайшык на улице Аманжолова произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. Возгорание было ликвидировано силами служб.

По предварительной информации очевидцев, до прибытия пожарных в автомобиле произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. В результате инцидента повреждения получили несколько транспортных средств, находившихся рядом.

Сообщается, что в результате происшествия имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения города.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

В ДЧС напомнили автовладельцам о необходимости своевременно проходить техническое обслуживание транспортных средств и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее в районе Байконур города Астаны произошел пожар в частном жилом секторе, в результате которого загорелись кровли трех строений.