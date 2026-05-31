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    Легковой автомобиль вспыхнул на дороге в Астане после хлопка

    В столичном районе Сарайшык на улице Аманжолова произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Легковой автомобиль вспыхнул на дороге в Астане после хлопка
    Фото: кадр из видео

    По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. Возгорание было ликвидировано силами служб.

    По предварительной информации очевидцев, до прибытия пожарных в автомобиле произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. В результате инцидента повреждения получили несколько транспортных средств, находившихся рядом.

    Сообщается, что в результате происшествия имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения города.

    В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

    В ДЧС напомнили автовладельцам о необходимости своевременно проходить техническое обслуживание транспортных средств и соблюдать требования пожарной безопасности.

    Ранее в районе Байконур города Астаны произошел пожар в частном жилом секторе, в результате которого загорелись кровли трех строений.

    ДЧС Пожар Транспорт Астана Происшествия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор