Легковое авто слетело с моста после ДТП в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Несколько человек доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столкновение двух авто произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Кудерина.

По данным департамента полиции города, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки «Volkswagen» при перестроении столкнулся с авто марки «Toyota», которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась.





«В авто марки «Toyota» находились водитель и пять пассажиров. Для медицинского обследования их доставили в больницу. Другие обстоятельства ДТП установят в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.