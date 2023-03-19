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Легковое авто слетело с моста после ДТП в Алматы: есть пострадавшие

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Марта 2023, 18:16
Легковое авто слетело с моста после ДТП в Алматы: есть пострадавшие Фото: t.me/kris_p_almaty_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Несколько человек доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столкновение двух авто произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Кудерина.

По данным департамента полиции города, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки «Volkswagen» при перестроении столкнулся с авто марки «Toyota», которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась.


«В авто марки «Toyota» находились водитель и пять пассажиров. Для медицинского обследования их доставили в больницу. Другие обстоятельства ДТП установят в ходе расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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