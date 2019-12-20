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вчера 22:17
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вчера 20:59
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Легковая машина и автобус столкнулись в Алматы: три человека погибли
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Алматы. В результате погибли 3 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Водителя автобуса, виновного в гибели 3 человек, осудили на 6 лет ограничения свободы в Атырауской области
По данным департамента полиции, ДТП со смертельным исходом произошло в Алатауском районе по улице Жаужурек (бывшее Бурундайское шоссе).
Сообщается, что автомобиль марки «Renault» двигался по шоссе в западном направлении. Не доезжая поселка Трудовик, машину занесло, и она на полном ходу боком влетела в автобус 15 маршрута, который ехал в восточном направлении в сторону города.
От сильного удара с автобусом машину выкинуло на обочину, после чего она врезалась в металлический отбойник, едва не улетев в реку.
В результате столкновения от полученных травм скончались 3 человека - пассажирки «Renault», 1960, 1978 и 1988 годов рождения. Еще одного пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.
«По факту аварии назначена экспертиза. Устанавливается детали дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в ДП Алматы.
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