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    15:05, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Легкорельсовые поезда для LRT закупят в Китае

    Ведется работа по закупке из Китая легкорельсовых поездов, которые будут курсировать по линии LRT в Астане. Об этом сообщил акимат столицы в ответ на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Легкорельсовые поезда для LRT закупят в Китае
    Фото: railjournal.com

    Пресс-служба акимата предоставила информацию о том, на каком этапе находится строительство LRT в Астане:

    — На строительстве эстакадной части станций завершены железобетонные работы, также построен мост через реку Есиль. Общий объем выполненных бетонозаливных работ — около 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, в полном объеме выполнены работы по монтажу буронабивных свай, установке опор, сборных балок и заливке монолитных балок.

    Также акимат сообщил, что ведется работа по подготовке подвижного состава LRT.

    — В соответстствии с требованиями договора будет закуплено 19 подвижных составов. Страна-производитель — КНР. В настоящее время ведется работа по заказу подвижного состава, — говорится в ответе.

    Легкорельсовые поезда для LRT закупят в Китае
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось, что началось строительство депо LRT. Оно будет располагаться вблизи международного аэропорта и станет центром технического обслуживания и управления системы LRT.

    Также было объявлено о предварительном наборе по обучению операторов поездов для работы на линиях легкорельсового транспорта.

    Кроме того, мы писали, что бывший глава «Астана LRT» Талгат Ардан осужден заочно по обвинению в совершении злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ст.361 ч.4 п.3) УК).

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана Строительство
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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