Легкорельсовые поезда для LRT закупят в Китае

Пресс-служба акимата предоставила информацию о том, на каком этапе находится строительство LRT в Астане:

— На строительстве эстакадной части станций завершены железобетонные работы, также построен мост через реку Есиль. Общий объем выполненных бетонозаливных работ — около 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, в полном объеме выполнены работы по монтажу буронабивных свай, установке опор, сборных балок и заливке монолитных балок.

Также акимат сообщил, что ведется работа по подготовке подвижного состава LRT.

— В соответстствии с требованиями договора будет закуплено 19 подвижных составов. Страна-производитель — КНР. В настоящее время ведется работа по заказу подвижного состава, — говорится в ответе.

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что началось строительство депо LRT. Оно будет располагаться вблизи международного аэропорта и станет центром технического обслуживания и управления системы LRT.

Также было объявлено о предварительном наборе по обучению операторов поездов для работы на линиях легкорельсового транспорта.

Кроме того, мы писали, что бывший глава «Астана LRT» Талгат Ардан осужден заочно по обвинению в совершении злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ст.361 ч.4 п.3) УК).