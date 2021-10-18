18:38, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
Легкомоторный самолет разбился близ озера Балхаш
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легкомоторный самолет Cessna 182 разбился близ озера Балхаш в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«17 октября на воздушном судне Cessna 182 выполнялся чартерный рейс. В 11:15 поступила информация от командира самолета о том, что при взлете с площадки воздушное судно перевернулось, на борту был один член экипажа и один пассажир, никто из находившихся не пострадал», - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Как отметили в ведомстве, самолёт полностью разрушился.
Фото: Cessna/Twitter