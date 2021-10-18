РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Легкомоторный самолет разбился близ озера Балхаш

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легкомоторный самолет Cessna 182 разбился близ озера Балхаш в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 октября на воздушном судне Cessna 182 выполнялся чартерный рейс. В 11:15 поступила информация от командира самолета о том, что при взлете с площадки воздушное судно перевернулось, на борту был один член экипажа и один пассажир, никто из находившихся не пострадал», - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Как отметили в ведомстве, самолёт полностью разрушился.




    Фото: Cessna/Twitter

    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!