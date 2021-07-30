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Легкоатлетка Ольга Рыпакова не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио

30 Июля 2021 17:04
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Легкоатлетка Ольга Рыпакова не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде-2020 в Токио стартовали соревнования легкоатлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В квалификации тройного прыжка у женщин выступили три казахстанских спортсменки: Ольга Рыпакова, Ирина Эктова и Мария Овчинникова.

В первой попытке Рыпакова показала результат 13.66, во второй — 13.69 (личный рекорд сезона), однако провалила третий подход. После трех попыток Ольга не смогла попасть в число 12 лучших и выйти в финал. Эктова и Овчинникова также оказались за бортом финалисток.

Финалы в этой дисциплине пройдут 1 августа.

Отметим, что Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016. Также в ее активе есть четыре золотых медали Азиатских игр.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов



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