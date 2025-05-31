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    15:15, 31 Май 2025 | GMT +5

    Легкоатлетка Нора Джеруто завоевала второе «золото» на чемпионате Азии

    Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто одержала вторую победу на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нора Джеруто
    Фото: НОК РК

    Сегодня, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров.

    Финишное время Джеруто составило 14:58.71.

    Парул Чаудхари из Индии стала второй — 15:15.33. Замкнула тройку лучших Юма Ямамото (Япония) — 15:16.86.

    В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).

    Ранее сообщалось, что Нора Джеруто принесла Казахстану «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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