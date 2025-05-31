Легкоатлетка Нора Джеруто завоевала второе «золото» на чемпионате Азии

Сегодня, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров.

Финишное время Джеруто составило 14:58.71.

Парул Чаудхари из Индии стала второй — 15:15.33. Замкнула тройку лучших Юма Ямамото (Япония) — 15:16.86.

В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).

Ранее сообщалось, что Нора Джеруто принесла Казахстану «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике.