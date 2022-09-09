Легкоатлетка Надежда Дубовицкая стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая выступила на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В прыжках в высоту спортсменка стала четвертой, показав 1,91 метра.

Первое место осталось за украинкой Ярославой Магучих - 2,03. На втором месте расположилась Ирина Геращенко (Украина) - 1,94. Австралийка Никола Олислагерс замкнула тройку лучших - 1,94.





Фото: olympic.kz











