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Легкоатлетка Акбаян Нурмамет не смогла выйти в финал ЧМ U20
5 Августа 2022 14:14

Легкоатлетка Акбаян Нурмамет не смогла выйти в финал ЧМ U20

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира U20 по легкой атлетике в Кали (Колумбия) состоялась квалификация в беге на 1500 метров среди девушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана представляла Акбаян Нурмамет.

Спортсменка преодолела дистанцию за 4:33.73. Этого результата не хватило для того, чтобы выйти в финал. Нурмамет заняла итоговое 30-е место.



Фото: facebook.com/qazathletics





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