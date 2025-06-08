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    11:26, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Легкоатлетический забег «BAIQONYR RUN» прошел в Астане

    В Астане состоялся легкоатлетический забег «BAIQONYR RUN», организованный в рамках акции «Город без наркотиков», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Легкоатлетический забег «BAIQONYR RUN» прошел в Астане
    Фото: Данира Искакова

    Мероприятие было организовано акиматом города совместно с Дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий.

    Легкоатлетический забег «BAIQONYR RUN» прошел в Астане
    Фото: Данира Искакова

    Забег прошел на территории вокруг спортивного комплекса «Алатау». Общая дистанция составила 4 километра. В нем приняли участие более 500 человек, включая детей от 10 лет и взрослых.

    Все участники получили памятные медали. Кроме того, после завершения забега состоялся розыгрыш 10 велосипедов.

    По словам заместителя руководителя Дирекции Ержигита Усербая, акция «Астана — город без наркотиков» стартовала в начале года. В рамках нее уже проведено более 300 мероприятий.

    Легкоатлетический забег «BAIQONYR RUN» прошел в Астане
    Фото: Данира Искакова

    Только на прошлой неделе состоялся массовый велопробег. До конца года планируется провести еще около 100 мероприятий в сотрудничестве с управлением по противодействию наркопреступности.

    — Цель забега — в рамках антинаркотической акции в Астане способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи. Мы стремимся оградить их от вредных привычек, таких как курение и употребление других вредных веществ, а также привлечь к занятиям спортом. К сожалению, сегодня среди молодежи подобные привычки становятся все более распространенными, и наша задача — противостоять этому, — отметил Ержигит Усербай.

    Ранее в акимате сообщили, что, по данным МВД, с начала года из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков, в том числе 251 килограмм синтетики.

    Кроме того, ликвидировано 69 нарколабораторий, в том числе производство 5 синтетических наркотиков. В борьбе с финансовыми потоками наркобизнеса заблокировано около 8 тысяч счетов на сумму порядка 850 млн тенге. Несмотря на то, что борьба с наркотиками ведется неуклонно, Казахстан входит в топ-10 стран мира, потребляющих большое количество наркотической продукции.

    Теги:
    Спорт Марафон Легкая атлетика Борьба с наркотиками Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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