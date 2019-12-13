Легкоатлетический манеж открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - После возврата в государственную собственность легкоатлетического манежа и капитального ремонта аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев принял участие в церемонии открытия Открытого чемпионата области по легкой атлетике, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

Строительство легкоатлетического манежа было организовано в виде профессионального конкурса каменщиков, штукатуров и строительных организаций г. Кокшетау в далеком 1989 году. В течение двух месяцев длился конкурс, и был возведен новый спортивный объект. Однако в 90-х годах манеж был приватизирован.

Кокшетауцы на протяжении трех десятков лет поднимали вопрос о его возврате в государственную собственность. И буквально в 2018 году это удалось, и он был передан на баланс Школы высшего спортивного мастерства. Акимат области выделил средства для капитального ремонта спортивного объекта.

«И сегодня мы видим, как он преобразился и заиграл новыми красками. Уверены, что данный объект откроет для наших спортсменов дверь в большой мир легкой атлетики», - сказал Е. Маржикпаев.





В ходе церемонии открытия Открытого чемпионата области по легкой атлетике, посвященного Дню независимости Республики Казахстан, и открытия легкоатлетического манежа за высокий вклад в развитие легкой атлетики глава региона наградил ценными подарками ветерана спорта, стоявшего у истоков развития легкой атлетики в регионе, Абдрахмана Абдрашитова, первого заслуженного тренера РК, старшего тренера Акмолинской области по легкой атлетике Василия Чуйко и мастера спорта СССР, тренера высшей категории Алмагуль Адилову, а также за активную гражданскую позицию и солидарную ответственность в деле развития спорта региона, благодаря совместному сотрудничеству с частным партнером – Олега Анисимова.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из города Нур-Султана, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей.

Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: 2003 года рождения и младше, 2002 года рождения и старше по дисциплинам: беговые виды (60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м), технические виды (прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок), а также по спортивной ходьбе.



















