РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:05, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Легкие дистилляты разрешили вывозить из Казахстана

    Министр энергетики внес изменения в правила вывоза нефтепродуктов с территории Казахстана. Приказ подписан 14 октября 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Легкие дистилляты разрешили вывозить из Казахстана
    Фото: Pexels

    В частности, добавлена поправка, что введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза: железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза легкого дистиллята, бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК. Приказ вступает в силу с 3 ноября 2025 года.

    Напомним, что приказом от 30 апреля 2025 года был также введен запрет на вывоз сроком шесть месяцев автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

    Также введен сроком c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года запрет на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, толуола, ксилола, битума нефтяного.

    Теги:
    Запрет на вывоз
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают