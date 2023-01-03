Легкая промышленность Казахстана в 2022 году показала рост на 6,9%

3 Января 2023, 10:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промышленность - важнейший сектор экономики, который состоит из предприятий, занятых добычей природного сырья, его переработкой и производством различных товаров для населения. В январе-ноябре 2022 года объем промышленного производства по отношению к аналогичному периоду 2021 года составил 101,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Рост произошел за счет увеличения объемов продукции в обрабатывающей (4,2%), металлургической (3,9%), машиностроительной (8,9%) и легкой промышленности (6,9%), а также в сфере добычи руд цветных металлов (5,9%). В то же время снижение на 0,9% показала горнодобывающая промышленность.

В прошлом году Министерством индустрии и инфраструктурного развития введены новые меры стимулирования промышленности к внедрению цифровых технологий, которые, как ожидается, должны повлиять на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности.

В соответствии с правилами предоставления мер государственного стимулирования промышленности, возмещение затрат предоставляется на внедрение технологий Индустрии 4.0 и разработку и/или внедрение автоматизированных систем управления (в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения). На сегодня уже 6 промпредприятий получили возмещение затрат на IT-решения.

Министерство продолжает обеспечивать поддержку производств в форме промышленного гранта на модернизацию технологического оборудования, с возможностью получения софинансирования в размере 50% стоимости закупаемого оборудования (не более 750 млн тенге). В 2023 году для предоставления гранта из республиканского бюджета предусмотрены 1,6 млрд тг.

В качестве дополнительных мер поддержки промышленности МИИР РК на 2023 год запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение международного форума АММ-2023 и XI Форума машиностроителей Казахстана с участием зарубежных стран.

Astana Mining & Metallurgy – одно из самых масштабных отраслевых мероприятий в горно-металлургической индустрии. Оно открывает множество площадок для диалогов и включает B2B и G2B встречи с крупнейшими компаниями-недропользователями и представителями госструктур Казахстана, выставку, нетворкинг и отраслевой конкурс Золотой Гефест. Ежегодно конгресс АММ способствует расширению межотраслевого инвестиционного сотрудничества, заключению новых контрактов и выработке совместных решений, отвечающих современным вызовам.

Особая значимость форума машиностроителей Казахстана состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьем и развития местного содержания.

Также в этом году запланировано участие казахстанских промышленных предприятий в различных мероприятиях в рамках масштабной выставки «ИННОПРОМ» на территории Республики Казахстан, РФ и в Узбекистане.