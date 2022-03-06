Легендарную «Спящую красавицу» представили звезды балета в Алматы
Одно из самых ожидаемых событий весны для ценителей высокого искусства проходило на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
Зрители по достоинству оценили выступление звездного дуэта - заслуженных артистов России, премьера Мариинского театра, приглашенного премьера Баварского театра Владимира Шклярова и прима-балерины Кремлевского театра России Екатерины Первушиной. Они исполнили роли принцессы Авроры и принца Дезире.
«Спящая красавица» – это подлинный шедевр Петра Чайковского, впечатляющий силой эмоционального воздействия, художественными находками и разнообразием красок. Великолепный музыкальный рисунок балета соткан из противопоставления двух тем – Феи Сирени и Феи Карабос как противостояния добра и зла. Эту постановку ставят на многих сценах мира, и, что немаловажно, за основу всегда берут блистательную хореографию Петипа (известный балетмейстер Мариус Петипа - прим. ред.), без этого балета невозможно представить себе современный академический театр», - сказал ведущий Кирилл Мейстер, приветствуя всех собравшихся в зале.
Далее на два с половиной часа зрители погрузились в настоящую сказку. Балет поставлен в двух действиях по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца. Объемный и сложный спектакль, несмотря на сжатый временный формат, смотрелся на одном дыхании.
Алматинскую публику впечатлила волшебная музыка, необычные декорации, яркие костюмы и мастерство самих артистов, которые сумели передать основную тему данного произведения - традиционную борьбу добра и зла, настоящую любовь, которой не страшны преграды. Эта постановка запомнится зрителям надолго. По окончанию спектакля они долго аплодировали стоя.
Спектакль будет показан в Алматы два дня - 5 и 6 марта.