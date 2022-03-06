Легендарную «Спящую красавицу» представили звезды балета в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы представили спектакль балетной постановки великого композитора Петра Чайковского «Спящая красавица», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одно из самых ожидаемых событий весны для ценителей высокого искусства проходило на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Зрители по достоинству оценили выступление звездного дуэта - заслуженных артистов России, премьера Мариинского театра, приглашенного премьера Баварского театра Владимира Шклярова и прима-балерины Кремлевского театра России Екатерины Первушиной. Они исполнили роли принцессы Авроры и принца Дезире.

«Спящая красавица» – это подлинный шедевр Петра Чайковского, впечатляющий силой эмоционального воздействия, художественными находками и разнообразием красок. Великолепный музыкальный рисунок балета соткан из противопоставления двух тем – Феи Сирени и Феи Карабос как противостояния добра и зла. Эту постановку ставят на многих сценах мира, и, что немаловажно, за основу всегда берут блистательную хореографию Петипа (известный балетмейстер Мариус Петипа - прим. ред.), без этого балета невозможно представить себе современный академический театр», - сказал ведущий Кирилл Мейстер, приветствуя всех собравшихся в зале.

Далее на два с половиной часа зрители погрузились в настоящую сказку. Балет поставлен в двух действиях по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца. Объемный и сложный спектакль, несмотря на сжатый временный формат, смотрелся на одном дыхании.

Алматинскую публику впечатлила волшебная музыка, необычные декорации, яркие костюмы и мастерство самих артистов, которые сумели передать основную тему данного произведения - традиционную борьбу добра и зла, настоящую любовь, которой не страшны преграды. Эта постановка запомнится зрителям надолго. По окончанию спектакля они долго аплодировали стоя.

Спектакль будет показан в Алматы два дня - ​5 и 6 марта.