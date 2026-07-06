Легендарную Байсеитовскую школу в Алматы готовят к сносу: как она выглядит сейчас

Корреспондент агентства Kazinform посетил Республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой в Алматы, чтобы прикоснуться к истории — в скором времени нынешнее здание учебного заведения будет снесено.

Одним из завершающих учебный год мероприятий традиционно является вручение аттестатов и дипломов выпускникам. С этими документами выпускники Байсеитовской школы уже имеют право работать преподавателями в музыкальных школах и артистами оркестров и ансамблей.

Обращаясь к выпускникам 2026 года, директор школы Бахтияр Абдрашев отметил, что они, возможно, последний выпуск, получающий дипломы в здании 1968 года постройки.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

— Сколько стены эти слышали, сколько видели, и если бы они могли говорить, сколько бы они могли рассказать. Это действительно правда и вы — история этой школы. Храните ее в памяти. Храните в памяти ваших учителей, ваших педагогов, директоров. Пусть ваша память о нас помогает идти дальше, — сказал Бахтияр Абдрашев, обращаясь к выпуску-2026.

В классах преподаватели перед летними каникулами уже собрали вещи по коробкам, чтобы быть готовыми к предстоящему переезду. Согласно озвученным ранее планам, здание школы имени Куляш Байсеитовой в ходе реконструкции снесут, а на его месте построят новое.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Байсеитовская школа, основанная в 1948 году, с 1968 года располагается в здании на улице Байзакова. За это время здесь отучились и успешно получили дипломы о среднем специальном образовании многие известные казахстанские музыканты и деятели культуры. Среди сотен выдающихся деятелей культуры наиболее известным выпускником Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой выделяются всемирно известная скрипачка, Народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, знаменитая пианистка, Народная артистка РК Жания Аубакирова, скрипач-виртуоз и дирижер с мировым именем, создатель Симфонического оркестра Индии Марат Бисенгалиев, музыкант, продюсер, композитор и один из основателей популярной группы A’Studio Байгали Серкебаев, известная скрипачка, руководитель ансамбля «Камерата Казахстана» Гаухар Мурзабекова, популярные эстрадные исполнители и композиторы (лидеры групп «Мюзикола» и «Уркер») Карина Абдуллина и Айдос Сагат. Многие выпускники, обучавшиеся в школе с 1964 года, успешно работают в зарубежных симфонических оркестрах, а также составляют костяк современного исполнительского искусства Казахстана.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

В студии звукозаписи при школе свои песни записывал Батырхан Шукенов, а уроки вели такие мэтры отечественного педагогического цеха, как Нина Патрушева, Яков Фудиман, Джамбул Баспаев и другие.

Учитывая, сколько народных артистов страны и всемирно известных музыкантов обучалось в стенах здания школы с 1968 года, среди представителей музыкальной общественности страны высказывались мнения, что это здание уже стало культовым, хоть и не является памятником архитектуры, и его необходимо сохранить.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

В ответе на официальный запрос Kazinform юрист Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интернат для одаренных детей имени Байсеитовой Нияз Болсамбеков сообщил, что вариант строительства нового здания на территории без демонтажа нынешнего детально изучался на этапе предпроектного анализа, однако был признан технически невозможным.

— По результатам проведенной предпроектной проработки, комплексного технического обследования и официального заключения экспертизы установлено, что реализация проектных решений возможна только при полной модернизации всего комплекса. Принятое проектное решение обусловлено необходимостью размещения современных учебных помещений, интерната и спортивной инфраструктуры с соблюдением требований строительных, санитарно- эпидемиологических, сейсмологических, противопожарных, а также требований безопасности и иных обязательных норм, установленных законодательством Республики Казахстан, — говорится в ответе на запрос.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Несмотря на предстоящую подготовку к переезду и большой стройке, нынешнее здание, судя по внешнему виду, готово продолжать принимать учеников, если строительные работы не начнут к началу учебного года.

Как выяснилось, на текущий момент пока еще не решено, где будут проходить занятия на время работ на действующей территории.

— В настоящее время совместно с акиматом города Алматы и заинтересованными государственными органами рассматриваются варианты размещения школы-интерната на период проведения строительно-монтажных работ. При подборе объекта учитываются требования к организации образовательного процесса, обеспечению проживания обучающихся интерната, а т, а к ж е особенности образовательного процесса специализированной музыкальной школы, включая необходимость создания соответствующих условий для проведения учебных занятий. После принятия соответствующего решения информация о месте временного размещения школы будет своевременно доведена до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), педагогического коллектива и иных заинтересованных лиц, — отметили в РССМШИ имени Байсеитовой.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Что касается предстоящего сноса нынешнего здания, то согласно официальному ответу, строительно-монтажные работы на объекте начнутся сразу после финального утверждения проектно-сметной документации (ПСД).

— На сегодняшний день ПСД находится в активной разработке. Как важный социальный объект, проект проходит обязательные и строгие этапы согласования в профильных градостроительных, технических и надзорных учреждениях Алматы, среди которых Управление городского планирования и урбанистики (проверка на соответствие архитектурному облику города), КазНИИСА (обязательная государственная экспертиза конструкций на максимальную сейсмобезопасность), коммунальные службы (АлТС, Алматы Су, АЖК, получение техусловий для подключения современных инженерных сетей), службы контроля (проверка проекта на полное соблюдение пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм) и «Госэкспертиза» (финальная инстанция, которая выдаст итоговое заключение и утвердит точные сроки проведения модернизации). Сроки реализации проекта, включая продолжительность строительно-монтажных работ и дату завершения модернизации, будут определены после завершения разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, — сообщили в РССМШИ имени Байсеитовой.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

С момента основания и до 1968 года РССМШИ имени Байсеитовой располагалось в здании на пересечении улиц Карасай батыра и Наурызбай батыра. В то время здесь обучались и получали дипломы не менее знаменитые деятели искусства — выдающийся казахстанский музыковед, музыкальный критик, педагог и ведущий популярных просветительских телепередач Юрий Аравин, прославленный дирижер, Народный артист КазССР Базаргали Жаманбаев, известный казахский композитор, заслуженный деятель искусств КазССР, автор многочисленных симфонических произведений, кюев и песен.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Мансур Сагатов, легендарный оперный певец (тенор) и Народный артист СССР Алибек Днишев начинал свой музыкальный путь по классу аккордеона именно в стенах этой школы, прежде чем продолжить вокальное образование. Но о том здании сейчас мало кто вспоминает, а традиции были продолжены уже в здании на улице Байзакова.

Сейчас, когда школу вновь ожидает переселение (но теперь не на другой адрес, а в новое современное здание на прежнем месте), важно помнить, что самое главное наследие школы имени Байсеитовой — сложившая уникальная система обучения, талантливые выпускники и их влияние на музыкальную культуру Казахстана, остаются навек.

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform

Фото: Альберт Ахметов /Kazinform