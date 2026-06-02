Здание школы имени Куляш Байсеитовой снесут в Алматы: где будут воспитывать народных артистов

Заместитель Премьер-Министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева еще в 2024 году на своей странице в Facebook анонсировала планы относительно трех средних специализированных музыкальных школ-интернатов для одаренных детей.

Балаева сообщила, что школа-интернат при Казахском национальном университете искусств в Астане, построенная в 1962 году, будет обновлена и расширена, здание Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интернат имени Жубанова в Алматы, построенное в 1964 году, будет модернизировано.

Также Балаева анонсировала, что Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Куляш Байсеитовой в Алматы, основанная в 1948 году, также будет реконструирована для создания современных учебных и жилищных условий.

Позже в социальных сетях появились сообщения, что здание школы имени Куляш Байсеитовой в ходе реконструкции снесут, мнения общественности разделились.

Одна часть аудитории отмечала, что в нынешнем здании школы на улице Байзакова обучалась львиная доля знаменитых выпускников школы, известные музыканты Айман Мусаходжаева, Жания Аубакирова, Гаухар Мурзабекова, Ержан Кулибаев, Алена Баева, Марат Бисенгалиев, Юрий Аравин, Карина Абдуллина, работали выдающиеся профессора Нина Патрушева, Яков Фудиман, Джамбул Баспаев и другие, записывал свои песни Батырхан Шукенов, в связи с чем необходимо сохранить «стены, помнящие легенд казахстанской и мировой культуры».

Другая часть публики отмечала, что в сносе здания ничего плохого нет, если на его месте будет построено более современные и удобные корпуса для обучения будущих звезд казахстанской и мировой музыкальной сцены.

Точку в данном вопросе поставил директор школы Бахтияр Абдрашев. Он сообщил, что на месте действующего здания школы будет построено новое.

— На протяжении последних лет в школе остро стояли вопросы износа инфраструктуры и дефицита учебных площадей. Текущая численность учащихся многократно превышает первоначальные проектные показатели здания. Вопрос проведения капитального ремонта здания изначально рассматривался как первостепенный. Однако в ходе детального анализа данный вариант был признан нецелесообразным, так как предполагает лишь восстановление существующих конструкций и юридически не позволяет решить проблемы дефицита площадей, расширения инфраструктуры и обновления учебного и музыкального фонда, — сообщил Абдрашев.

По его словам, комплексными техническими экспертизами профильных аккредитованных организаций зафиксирован ряд несоответствий здания нормативным требованиям:

1. Нарушение санитарных норм: проведение занятий в подвальных помещениях с изношенной вентиляцией и риском для здоровья детей.

2. Переуплотнение: малая площадь учебных кабинетов и буфета, не рассчитанная на текущий контингент.

3. Дефицит специализированных площадей: нехватка классов для индивидуальных музыкальных предметов, самостоятельных занятий и репетиций ансамблей/квартетов, а также полноценных рабочих мест для сотрудников школы.

4. Проблемы проживания: острая нехватка мест в интернате для проживания и репетиционных аудиторий для самостоятельных занятий, вынуждающая воспитанников репетировать в спальных комнатах и коридорах.

5. Аварийность и барьеры: отсутствие сейсмоусиления, постепенный износ фундамента (без технической возможности его укрепления или надстройки), а также невозможность организации безбарьерной среды (пандусов и лифтов).

— На основании официальных заключений экспертиз принято единственно возможное решение — строительство нового, современного учебного комплекса «под ключ» строго на текущем земельном участке. Реализация проекта позволит перейти от инфраструктурных ограничений к новым возможностям и обеспечит перевод учебного процесса из подвалов в безопасные классы с чистой вентиляцией, оптимизацию пространства и преодоление переуплотнения в учебных кабинетах, буфете и интернате, обеспечение безопасности (сейсмоусиление) и безбарьерной среды, создание полноценных условий для обучения учащихся, работы персонала, индивидуальных уроков и репетиций, модернизацию концертной инфраструктуры, увеличение посадочных мест в Большом концертном зале с 200 до 500 единиц, а также обеспечение каждого музыкального отделения собственным концертным малым залом, оснащение школы специализированным оборудованием и стационарными музыкальными инструментами, — пояснил директор школы.

Что касается сохранения исторического наследия, то в новом комплексе обещано открытие современного музейного пространства, где увековечат имена легендарных педагогов и выдающихся выпускников.

Отметим, что школа-интернат имени Куляш Байсеитовой, основанная в 1948 году, уже переезжала из одного здания в другое. С момента основания и до 1968 года это учебное заведение располагалось в здании на пересечении улиц Карасай батыра и Наурызбай батыра, в 1968 году переехала в нынешнее здание на улице Байзакова. Когда нынешнее здание только построили, оно стало существенным улучшением условий для занятий, было рассчитано на 300 учеников, а интернат — на 90 мест.

По состоянию на 2026 год здание не вмещает то количество учащихся, которое есть на сегодняшний день, уроки по музыкально-теоретическим дисциплинам и ритмике приходится проводить в подвале на протяжении десятилетий.



