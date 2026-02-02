Легендарному санаторию «Казахстан» — 50 лет

Санаторий «Казахстан» в Ессентуках отмечает 50-летие — дату, отражающую полувековую историю развития, медицинской экспертизы и доверия гостей. Эта веха знаменует собой не просто юбилей, а полувековой путь непрерывного совершенствования, внедрения инновационных методик и неустанной заботы о здоровье каждого, кто переступает порог здравницы.

История здравницы началась с Постановления Президиума Республики Казахстан от 25 октября 1971 года, давшее старт масштабному строительству здания санатория на 200 мест в городе Ессентуки. Параллельно строились лечебный корпус, бассейн и спальный корпус. Строительные бригады работали из Республики Казахстан.

Фото: УДП РК

27 декабря 1976 года завершилось строительство, а 5 апреля 1977 года состоялся первый заезд отдыхающих. В лечебном корпусе находились биохимическая лаборатория, ванное отделение, грязелечебница, в которой использовалась знаменитая грязь озера Тамбукан, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, электросветового лечения, лечебной физкультуры.

За этими достижениями стоит кропотливая работа коллектива — врачей, медсестер, поваров и других сотрудников, преданных своему делу. За 50 лет свыше 2000 сотрудников своим профессионализмом, чуткостью и вниманием к деталям создавали неповторимую атмосферу заботы и исцеления.

«Казахстан» — это место, где восстанавливают силы, обретают гармонию и возвращаются к полноценной жизни. Это символ здоровья, подкрепленный 50-летним опытом и безупречной репутацией. Впереди новые горизонты, новые открытия и еще более высокий уровень заботы о здоровье гостей.

Фото: УДП РК

За полувековую историю санаторий «Казахстан» стал символом качественного оздоровления, формируя новые стандарты в санаторно-курортной сфере. В стенах здравницы рождались и внедрялись авторские методики, сочетающие традиционные подходы с достижениями современной медицины. Ярким примером тому служит интеграция инновационных технологий в диагностику и реабилитацию пациентов, позволяющая достигать впечатляющих результатов.

Более 50 тысяч человек получили качественное лечение и оздоровление за эти годы в санатории «Казахстан». И дети, и взрослые до сих пор с теплотой вспоминают свой отдых в Ессентуках, в одном из лучших санаториев курорта.

Фото: УДП РК

«Казахстан» намерен и впредь оставаться одним из лидеров санаторно-курортной отрасли, предоставляя гостям высококачественное лечение, комфортный отдых и незабываемые впечатления. Пятидесятилетний юбилей — это начало новой главы в истории успеха санатория, наполненной новыми достижениями и благодарными отзывами пациентов.