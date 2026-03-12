Легендарный «Цирк дю Солей» вернется в Казахстан спустя девять лет

Выступления пройдут с 4 по 7 июня в Астане на площадке «Барыс Арена» и с 11 по 15 июня в Алматы в «Алматы Арене».

Это первые официальные гастроли «Цирка дю Солей» в Центральной Азии после выступления в Астане в рамках ЭКСПО-2017. В каждом городе зрителей ждут семь шоу: четыре вечерних, два дневных и утреннее представление в выходные.

Предпродажа билетов стартует в 12:00 часов 14 марта в приложении Freedom SuperApp.

OVO — постановка «Цирка дю Солей», представляющая зрителям мир колонии насекомых, наполненный постоянным движением, мир яркий и неожиданно трогательный. В основе спектакля — акробатические номера, раскрывающие особенности и характеры различных персонажей: от мощных сверчков, взмывающих с батутов, до пауков, изгибающихся в своей паутине.

«Цирк дю Солей» появился в Канаде в 1984 году и со временем стал одним из самых известных цирковых брендов в мире. Проект изменил само представление о цирке, превратив его в синтез акробатики, театра, музыки и визуального искусства. С момента основания шоу компании посмотрели более 400 миллионов зрителей на шести континентах и в 86 странах. Сегодня канадская компания насчитывает более 4000 сотрудников, включая 1200 артистов из 80 стран.

Ранее артисты Казахского государственного цирка громко заявили о себе на II Международном молодежном фестивале циркового искусства «Шелковый путь», завоевав сразу две престижные награды — золото и серебро.