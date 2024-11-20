Легендарный Рафаэль Надаль провел свой последний матч в карьере

38‑летний теннисист во вторник проиграл свой одиночный матч четвертьфинала Кубка Дэвиса. По итогам трех встреч сборная Испании уступила Нидерландам завершила борьбу на турнире. После поражения Рафаэль признался, что заранее чувствовал, что это был последний матч в его карьере.

— Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Моё тело больше не хочет играть в теннис, — сказал Надаль во время своей прощальной речи на турнире.

Надаль покидал корт под аплодисменты зрителей на трибунах, партнеров по команде и соперников.

За карьеру в теннисе испанец в общей сложности 209 недель возглавлял рейтинг ATP. Всего Надаль завоевал 92 титула в одиночном разряде, последнюю победу в туре теннисист одержал на «Ролан Гаррос»-2022. Всего на Открытом чемпионате Франции он побеждал 14 раз, что является рекордным показателем для одного игрока на турнирах Большого шлема.

В октябре тг. легенда тенниса Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал обращение к 22-кратному чемпиону Рафаэлю Надалю.