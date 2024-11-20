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    22:48, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Федерер обратился к завершающему карьеру Надалю

    20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал обращение к 22-кратному чемпиону Рафаэлю Надалю, передает агентство Kazinform.

    Роджер Федерер
    Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan

    Напомним, испанский теннисист Рафаэль Надаль завершает профессиональную карьеру на этой неделе. По этому случаю Роджер Федерер опубликовал пост в социальной сети Instagram.

    — Пока ты готовишься завершить карьеру, мне хочется поделиться кое-чем, пока эмоции не захлестнули меня. Начну с очевидного: ты обыгрывал меня — много раз. Гораздо чаще, чем я тебя. Ты бросал мне вызов, какого не делал никто другой. На грунте это было похоже на игру в твоем «дворе», и ты заставлял меня работать сильнее, чем я мог себе представить, чтобы просто оставаться на уровне. Ты вынудил меня пересмотреть свою игру — даже сменить размер головки ракетки, надеясь получить хоть небольшое преимущество, — написал Роджер Федерер.

    Федерер и Надаль
    Фото: x.com/ Tiempodetenis1

    Также в своем обращении Федерер упомянул ритуалы, которые проводил Надаль.

    — Я не особо суеверен, но ты поднял это на новый уровень. Весь твой процесс — расставлять бутылки с водой, как солдатиков, поправлять волосы, нижнее белье… Все это ты делал с такой интенсивностью. Честно, мне это даже нравилось, потому что это было уникально — это был ты. Рафа, ты заставлял меня еще больше наслаждаться игрой, — говорится в посте.

    Теги:
    Спорт Мировые новости Теннис
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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