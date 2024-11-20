Федерер обратился к завершающему карьеру Надалю

Напомним, испанский теннисист Рафаэль Надаль завершает профессиональную карьеру на этой неделе. По этому случаю Роджер Федерер опубликовал пост в социальной сети Instagram.

— Пока ты готовишься завершить карьеру, мне хочется поделиться кое-чем, пока эмоции не захлестнули меня. Начну с очевидного: ты обыгрывал меня — много раз. Гораздо чаще, чем я тебя. Ты бросал мне вызов, какого не делал никто другой. На грунте это было похоже на игру в твоем «дворе», и ты заставлял меня работать сильнее, чем я мог себе представить, чтобы просто оставаться на уровне. Ты вынудил меня пересмотреть свою игру — даже сменить размер головки ракетки, надеясь получить хоть небольшое преимущество, — написал Роджер Федерер.

Фото: x.com/ Tiempodetenis1

Также в своем обращении Федерер упомянул ритуалы, которые проводил Надаль.