Легендарная рок-группа  Oasis воссоединилась спустя 15 лет

Oasis воссоединяется после 15 лет жесткой ссоры между двумя братьями-основателями легендарной британской рок-группы. Ноэль Галлахер и его брат Лиам подтвердили циркулирующие уже несколько дней слухи о том, что сыграют концертный тур в следующем году, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Ноэль ушел из Oasis в августе 2009 года после драки с Лиамом на фестивале под Парижем. С тех пор они занимались сольными проектами, ни один из которых и близко не достиг того уровня славы, что пришла к братьям, когда они работали вместе.

- Умолкли пушки. Сошлись звезды. Закончилось великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут, — написали Галлахеры в инстаграме Oasis.

И добавили, что никакого особого толчка к примирению не было — они «просто постепенно осознали, что время пришло». И что новую музыку писать пока не собираются.

Концерты уже объявлены на июль и август 2025 года. Тур по Великобритании и Ирландии пройдет на аренах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина.

Группа заявила, что в следующем году это будут единственные концерты Oasis в Европе, однако серия их выступлений описывается как «мировое турне», то есть эксперты ожидают объявления новых дат и площадок в других странах.

Oasis стали одной из наиболее коммерчески успешных британских рок-групп: мировые тиражи их альбомов превысили 50 млн экземпляров.

В середине 1990-х Oasis стала лидером течения в британской музыке, получившего название «бритпоп».