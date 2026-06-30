Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд прибыл в Кыргызстан

Абсолютный чемпион мира и четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд назвал главной целью своего визита в Кыргызстан поддержку молодежи и развитие детского спорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По словам легендарного боксера, настоящее наследие чемпиона измеряется не количеством завоеванных титулов, а тем, сколько молодых людей он смог вдохновить выбрать правильный жизненный путь.

— Я приехал в Кыргызстан, чтобы стать примером для детей. Если благодаря этому визиту хотя бы несколько мальчишек и девчонок начнут заниматься спортом и однажды станут чемпионами, значит, моя миссия выполнена. Я готов обменять все свои награды на возможность запомниться человеком, который вдохновил новое поколение, — отметил Э.Холифилд.

Фото: оргкомитет международного вечера профессионального бокса

Особое внимание чемпион намерен уделять именно развитию детского спорта. По его мнению, у Кыргызстана есть все предпосылки для появления новых спортсменов мирового уровня.

Фото: оргкомитет международного вечера профессионального бокса

— Я знаю, что здесь уже есть талантливые боксеры. Но мне хотелось бы увидеть еще больше чемпионов, которые будут прославлять Кыргызстан во всем мире, — подчеркнул он.

После завершения профессиональной карьеры Э.Холифилд активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, поддерживает молодежные спортивные проекты и регулярно участвует в инициативах, направленных на популяризацию спорта среди детей.

Организаторы визита уверены, что приезд спортсмена такого масштаба станет важным событием не только для профессионального бокса, но и для всей страны.

Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд планирует открыть академию бокса в Кыргызстане.