Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — СМИ
Семикратный чемпион мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэль Шумахер может передвигаться в инвалидном кресле спустя 12 лет после ужасной лыжной аварии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Sun.
О процессе восстановления 57-летнего Шумахера после травмы головы, полученной во время отдыха во французских Альпах в 2013 году, в публичном пространстве практически ничего не сообщалось .
Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может передвигаться в инвалидном кресле по своему особняку на Майорке.
За ним по-прежнему круглосуточно ухаживают его жена и команда медицинских работников, пишет издание.
После аварии Шумахера не видели на публике, и появились предположения, что он мог общаться только морганием.
Однако источники утверждают, что это не так.
Ходили слухи, что он появится на свадьбе своей дочери Джины-Марии в 2024 году, но они оказались ложными.
В прошлом году трое бывших сотрудников семьи были осуждены за угрозы опубликовать сотни фотографий, на которых он изображен в своем нынешнем состоянии.
Ранее часы Михаэля Шумахера распроданы на аукционе почти за 3,5 млн евро.