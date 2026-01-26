РУ
    13:55, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — СМИ

    Семикратный чемпион мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэль Шумахер может передвигаться в инвалидном кресле спустя 12 лет после ужасной лыжной аварии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Sun

    Фото: ТАСС

    О процессе восстановления 57-летнего Шумахера после травмы головы, полученной во время отдыха во французских Альпах в 2013 году, в публичном пространстве практически ничего не сообщалось .

    Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может передвигаться в инвалидном кресле по своему особняку на Майорке. 

    За ним по-прежнему круглосуточно ухаживают его жена и команда медицинских работников, пишет издание. 

    После аварии Шумахера не видели на публике, и появились предположения, что он мог общаться только морганием.

    Однако источники утверждают, что это не так.

    Ходили слухи, что он появится на свадьбе своей дочери Джины-Марии в 2024 году, но они оказались ложными.

    В прошлом году трое бывших сотрудников семьи были осуждены за угрозы опубликовать сотни фотографий, на которых он изображен в своем нынешнем состоянии.

    Ранее часы Михаэля Шумахера распроданы на аукционе почти за 3,5 млн евро. 

