Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — СМИ

О процессе восстановления 57-летнего Шумахера после травмы головы, полученной во время отдыха во французских Альпах в 2013 году, в публичном пространстве практически ничего не сообщалось .

Теперь источники сообщили газете, что семикратный чемпион мира может передвигаться в инвалидном кресле по своему особняку на Майорке.

За ним по-прежнему круглосуточно ухаживают его жена и команда медицинских работников, пишет издание.

После аварии Шумахера не видели на публике, и появились предположения, что он мог общаться только морганием.

Однако источники утверждают, что это не так.

Ходили слухи, что он появится на свадьбе своей дочери Джины-Марии в 2024 году, но они оказались ложными.

В прошлом году трое бывших сотрудников семьи были осуждены за угрозы опубликовать сотни фотографий, на которых он изображен в своем нынешнем состоянии.

Ранее часы Михаэля Шумахера распроданы на аукционе почти за 3,5 млн евро.