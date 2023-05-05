Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала этого года в рамках исполнения поручения Главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы автомобилей, ввезенных в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Для решения этой проблемы Правительством внесены изменения в соответствующие Правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Для регистрации необходимы:

1) заявление;

2) акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

3) диагностическая карта технического осмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в РК под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

По данным МВД РК, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.