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    Легализация кальянов может принести бюджету 50 млрд тенге — Минфин РК

    Лицензирование кальянных заведений может принести бюджету Казахстана около 50 млрд тенге дополнительных поступлений. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    По словам главы Минфина, ведомство поддерживает идею лицензирования кальянных заведений.

    — Сегодня у нас кальяны запрещены, поэтому точное количество их посчитать невозможно. Но мы придерживаемся позиции, что их надо лицензировать, так как они все равно работают, и лучше взыскивать с них лицензионные платежи в бюджет, — сказал Такиев.

    Министр напомнил, что законопроект о легализации и лицензировании кальянов пока находится на стадии рассмотрения.

    — По нашим расчетам, если будет принят, дополнительные поступления составят порядка 50 миллиардов тенге, — отметил он.

    Ранее в ведомстве сообщали, что на сегодняшний день заключение Правительства по указанному законопроекту не подписано. Сейчас обсуждаются вопросы по определению уполномоченного органа по выдаче лицензий и размеров возможных лицензионных платежей.

    Бюджет Минфин РК Легализация. Приватизация
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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