Легализация кальянов может принести бюджету 50 млрд тенге — Минфин РК

Лицензирование кальянных заведений может принести бюджету Казахстана около 50 млрд тенге дополнительных поступлений. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы Минфина, ведомство поддерживает идею лицензирования кальянных заведений.

— Сегодня у нас кальяны запрещены, поэтому точное количество их посчитать невозможно. Но мы придерживаемся позиции, что их надо лицензировать, так как они все равно работают, и лучше взыскивать с них лицензионные платежи в бюджет, — сказал Такиев.

Министр напомнил, что законопроект о легализации и лицензировании кальянов пока находится на стадии рассмотрения.

— По нашим расчетам, если будет принят, дополнительные поступления составят порядка 50 миллиардов тенге, — отметил он.

Ранее в ведомстве сообщали, что на сегодняшний день заключение Правительства по указанному законопроекту не подписано. Сейчас обсуждаются вопросы по определению уполномоченного органа по выдаче лицензий и размеров возможных лицензионных платежей.