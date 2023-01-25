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Легализация авто: казахстанцев предупреждают об активизации мошенников

25 Января 2023, 22:35
Легализация авто: казахстанцев предупреждают об активизации мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 23 января стартовала акция по легализации иностранных автомобилей, в связи с чем в интернете стали появляться сомнительные объявления, предлагающие водителям за вознаграждение услуги по снятию с учета автотранспортных средств, ввезенных из зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Так, сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области при мониторинге социальных сетей и сайтов объявлений, выявили подозрительные объявления на сайте «OLX», предлагающие услуги по снятию с учета автомобилей, привезенных из Армении.

Как установили стражи порядка, неизвестный предлагает клиентам за 1 миллион 200 тысяч тенге якобы «снять авто с учета». Для этого ему требуется технический паспорт и сутки для оформления всей процедуры, а документы якобы прибудут почтой через 7 дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ДП Туркестанской области установили его личность, им оказался житель Костанайской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

В свою очередь, стражи порядка рекомендуют автолюбителям быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, предлагающим подобные услуги. Полицейские призывают граждан решать возникшие вопросы только в законном русле, чтобы не стать жертвой мошенников.

Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь. Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


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