Ледово-водный паводок сошел на реке Каскеленка в Алматинской области

В Карасайском районе на реке Каскеленка прошел шугоход, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео мощного потока воды сняли жители Каскелена.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что 21 февраля в 18:45 в городе Каскелен Карасайского района по руслу реки Каскеленка прошел ледово-водный паводок (шугоход) в районе ниже центрального рынка «Жерана» и мостового переезда по улице Абылай хана.

- Расход воды во время шугохода по руслу составлял порядка 10 кубометров в секунду (критический расход составляет 30 кубометров в секунду), мутность воды была 2 балла. Жертв, пострадавших нет, подтоплений и переливов воды из русла реки нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 после прохождения шугохода расход воды в реке составляет 2,5 кубометра в секунду, мутность воды 0 баллов. Пропуск воды по реке проходит в штатном режиме. Гидропостом ГУ «Казселезащиты» осуществляется круглосуточный мониторинг. Обстановка стабильная.