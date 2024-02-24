РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:17, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Ледово-водный паводок сошел на реке Каскеленка в Алматинской области

    Ледово-водный паводок сошел на реке Каскеленка в Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    В Карасайском районе на реке Каскеленка прошел шугоход, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео мощного потока воды сняли жители Каскелена. 

    В ДЧС Алматинской области сообщили, что 21 февраля в 18:45 в городе Каскелен Карасайского района по руслу реки Каскеленка прошел ледово-водный паводок (шугоход) в районе ниже центрального рынка «Жерана» и мостового переезда по улице Абылай хана.

    - Расход воды во время шугохода по руслу составлял порядка 10 кубометров в секунду (критический расход составляет 30 кубометров в секунду), мутность воды была 2 балла. Жертв, пострадавших нет, подтоплений и переливов воды из русла реки нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Отмечается, что по состоянию на 20:00 после прохождения шугохода расход воды в реке составляет 2,5 кубометра в секунду, мутность воды 0 баллов. Пропуск воды по реке проходит в штатном режиме. Гидропостом ГУ «Казселезащиты» осуществляется круглосуточный мониторинг. Обстановка стабильная.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!