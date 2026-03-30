Ледоход может начаться на Иртыше через неделю

В последние годы ледоход на самой длинной водной артерии нашей страны — Иртыше — начинается раньше. Метеорологи говорят, что согласно норме ледоход должен начинаться примерно 19 апреля. И все же, быстрое таяние снега в последние годы привело к изменению природных факторов, действующих на реку.

— По нашим прогнозам, вблизи города Павлодар ледоход начнется примерно 8 апреля и продолжится до 15 апреля. В прошлом году ледоход начался 7 апреля. В Жетыжаре, расположенном на 200 километров выше по течению, ледоход может начаться раньше. В Иртышском районе, расположенном в нижнем течении, ледоход также может начаться в это время. Вообще, вода в реках начинает замерзать в низовьях, а таять в верховьях. Если учесть, что вблизи города Павлодара в реку Иртыш поступает теплое течение, то эта природная ситуация нарушается. На этой территории лед сильно не намерзает. Весной здесь лед быстро трескается и уплывает. Основная опасность — движение льда из верховий русла, — говорит инженер-гидролог областного филиала РГП «Казгидромет».

Иртыш является, в целом, регулируемой рекой. Гидрологический режим регулировается каскадом водохранилищ. Основное из них — Шульбинское водохранилище на востоке. Из Шульбы делают попуски воды во все четыре времени года. В настоящее время сбрасывается 650 кубометров воды в секунду. В результате уровень воды в Иртыше ежедневно повышается на 1-3 сантиметра.

Специалисты считают это нормальной ситуацией, она не окажет особого влияние на ледоход. Тем не менее, в некоторых случаях в узких и мелких местах русла реки лед задерживается, это способствует повышению уровня воды до опасного уровня, создавая угрозу затопления населенных пунктов, пастбищ, дорог и инфраструктуры. К примеру, такой случай был в Майском районе. Кроме того, ближе к середине апреля открываются все водохранилища в Восточном Казахстане, начинается мероприятие по основному сбросу воды в Иртыш. Пока не поступит вода со скоростью 3 600 кубометров в секунду, лед в реках должен уйти.

Специалисты «Казгидромет» прогнозируют, что на этой неделе на территории Павлодарской области температура воздуха повысится до +20 С.

Ранее сообщалось, что жители региона обеспокоены тем, что теплое течение Иртыша может быть загрязнено нефтепродуктами.

Позже сообщалось, что специалисты Департамента экологии по Павлодарской области взяли пробы для лабораторного исследования из притока Иртыша под названием «Теплое течение», и сообщили, что вода чистая.