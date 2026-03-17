От воды пахнет бензином: жители сообщили о возможном загрязнении Иртыша

В социальных сетях распространилось видео, в котором говорится, что устье так называемого «Теплого течения» — ответвления, отделяющегося от реки Иртыш, — может быть загрязнено нефтепродуктами, а на поверхности воды образовалась масляная пленка.

— Поверхность воды полностью покрыта маслянистой пленкой. От воды исходит запах бензина и нефтепродуктов. Это не просто мусор или мутная вода. Это похоже на настоящее загрязнение. Мы приходим к Иртышу в течение всего года. Но сегодня совершенно отчетливо видно, что вода грязная. Что происходит с рекой? Иртыш — главная водная артерия нашего края. Это вода, природа, экосистема и здоровье людей, — выражает свое беспокойство человек, снявший видеозапись.

Устье реки, которое в народе называют «Теплое течение», не замерзает всю зиму, и над ним постоянно поднимается пар. Это связано с тем, что вода из этой части реки используется на ГРЭС города Аксу для охлаждения производственного оборудования. Ответвление, отделяющееся от Иртыша, поступает на электростанцию в холодном состоянии, а выходит оттуда уже значительно нагретым. Затем вода продолжает течь ниже по руслу в теплом виде и вновь впадает в реку Иртыш.

— «Теплое течение» — важное ответвление реки Иртыш. Его вода на Аксуской ГРЭС не соприкасается с загрязняющими механизмами или производственными веществами, она используется исключительно для охлаждения оборудования. То есть предприятие не сбрасывает в реку загрязняющих веществ. Наши специалисты просмотрели данную видеозапись. Сегодня сотрудники специализированной лаборатории отправятся на «Теплое течение» и возьмут там пробы воды. Исследование состава воды проводится по определенным методикам. Этот процесс может занять около пяти суток. Только после этого станет известно, чем именно была загрязнена вода в реке, — сообщил корреспонденту Kazinform заместитель руководителя областного департамента экологии Асет Сыздыков.

Следует отметить, что воду реки Иртыш используют сразу три государства — Китай, Казахстан и Россия. В нижнем течении реки на территории Павлодарской области расположены Павлодарский, Актогайский, Теренкольский, Иртышский и Железинский районы. Население этих территорий широко использует воду реки для сельского хозяйства — как для земледелия, так и для животноводства.

