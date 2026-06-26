Лед сошел, угрозы нет: в высокогорье ВКО проверили семь моренных озер

В Восточном Казахстане завершили очередной этап мониторинга высокогорных моренных озер, представляющих потенциальную селевую опасность. Специалисты обследовали семь водоемов в бассейне реки Бухтарма и не выявили угрозы их прорыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аэровизуальное обследование провели сотрудники ДЧС ВКО совместно со специалистами Казселезащиты МЧС Казахстана в Катон-Карагайском районе.

Фото: ДЧС ВКО

По итогам облета установлено, что все семь моренных озер, расположенных на высоте от 2000 до 2500 метров над уровнем моря, полностью освободились ото льда. Уровень воды остается низким, а ее сброс происходит в естественном режиме.

Фото: ДЧС ВКО

— Ежегодно в целях безопасности проводятся обследования, начиная с момента, когда озера еще покрыты льдом, и до их полного вскрытия. Это позволяет своевременно контролировать селевую обстановку и оценивать возможные риски, — сообщил заместитель начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Амангельды Енсегенов.

По данным спасателей, на сегодняшний день обстановка на всех обследованных озерах остается стабильной, угрозы возникновения селевых процессов не зафиксировано.

Фото: ДЧС ВКО

Мониторинг высокогорных водоемов проводится ежегодно в период весенне-летнего таяния ледников. Именно в это время специалисты уделяют особое внимание состоянию моренных озер, поскольку при резком повышении уровня воды они могут стать источником селевых потоков.

В ДЧС отмечают, что подобные обследования позволяют заранее выявлять возможные риски и при необходимости принимать превентивные меры для защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что новую систему оповещения о селях и паводках пилотно запустят в Талгаре.