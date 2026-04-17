Лечение в частных центрах ведет к росту скрытой наркозависимости — Айнур Тулеуова

Как сообщила руководитель управления, на 16 апреля 2026 года в центре психического здоровья города Астаны наблюдается снижение числа лиц, состоящих на учете с наркотической зависимостью на 10,7% — на 99 человек меньше, чем в прошлом году. На учете состоят 822 человека, в том числе четверо несовершеннолетних.

Также отмечается снижение числа лиц с наркотической зависимость, впервые взятых на учет, на 18,8%. В текущем году зарегистрировано 13 случаев, за аналогичный период 2025 года был зарегистрировано 16 случаев. В том числе пять человек являются потребителями синтетических наркотиков, а в 2025 году данный показатель составил 11 человек.

— Снижение числа зарегистрированных наркопотребителей, состоящих на динамическом наблюдении в городском центре психического здоровья, в значительной степени обусловлено расширением частного сектора в сфере оказания наркологических услуг. Это, в свою очередь, привело к оттоку части пациентов в частные реабилитационные центры, где, как правило, предоставляется краткосрочная медикаментозная помощь. В настоящее время в городе функционирует порядка 30 частных центров, их количество продолжает увеличиваться. Подобная практика лечения наркологических расстройств создает предпосылки для роста числа скрытых наркозависимых, которые в большинстве случаев выявляются уже на поздних стадиях заболевания, — сказала Айнур Тулеуова.

По ее словам, в ходе проверок частных реабилитационных центров, проводившихся совместно с Комитетом медфармаконтроля в первом квартале текущего года, восемь таких центров были оштрафованы на 2,7 миллиона тенге.