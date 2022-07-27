27 Июля 2022 08:29

Лечение от КВИ продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 20 тыс. 958 человек (–20 790+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 386 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 тыс. 572 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – семь пациентов.