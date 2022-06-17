09:46
17 Июня 2022 09:03
Лечение от коронавируса продолжают получать 179 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (–131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится – 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.
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