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Лечение от коронавируса продолжают получать 179 казахстанцев
17 Июня 2022 09:03

Лечение от коронавируса продолжают получать 179 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (–131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится – 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.


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