7 Июля 2022 08:42

Лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 734 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 июля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 тыс. 734 человека (1 677 КВИ+ и 57 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 471 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.