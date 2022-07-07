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Лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 734 казахстанца
7 Июля 2022 08:42

Лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 734 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 июля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 тыс. 734 человека (1 677 КВИ+ и 57 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 471 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.


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