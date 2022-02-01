Лечение керосином: опасные советы распространяют в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете рекламируют книгу о лечении керосином кожных, респираторных и иных заболеваний. Портал Stopfake.kz рассказал, почему следовать этим советам опасно для здоровья, передает МИА «Казинформ».

Автор книги Геннадий Малахов, писатель, телеведущий и популяризатор нетрадиционных методов лечения. Он активно распространяет откровенно опасные идеи о пользе уринотерапии, голодании и лечении неизлечимых болезней «народными» средствами. К примеру, в 2009 году он убеждал людей в том, что при помощи особого дыхания и приседаний можно вылечить сахарный диабет. Этим он навлек на себя шквал критики со стороны врачей и специалистов в области медицины. Они заявляли, что, следуя этим рекомендациям, больные рискуют здоровьем и в некоторых случаях даже жизнью.

В книге, которую сейчас активно распространяют в Казнете, речь идет о лечении керосином целого ряда заболеваний: от педикулеза до рака. При этом никаких ссылок на авторитетные и рецензированные научные исследования автор не приводит.

Зато в Сети без труда можно найти научные работы, посвященные изучению последствий применения керосина в лечебных целях. К примеру, в 2010 году был описан случай двустороннего паралича глубокого малоберцового нерва после попытки лечения геморроя при помощи керосина.

Еще раньше, в 2000 году, было опубликовано исследование, доказывающее, что обработка кожи керосином облегчает поступление канцерогенов в легкие.

Также известны случаи, когда люди, выпившие керосин, умирали от отравления. Следует отметить, что разбавлять керосин перед употреблением, как это рекомендует Малахов, по большей части бессмысленно. Керосин обладает маслянистой структурой, что делает его труднорастворимым в других жидкостях.

Настойка грецких орехов на керосине, которую также советует употреблять Малахов для лечения онкологических заболеваний, не является доказано эффективным средством, а побочные действия такого лечения неизвестны. Существующая в Сети информация о «клинических испытаниях» препарата говорит лишь о том, что эти испытания были проведены без участия контрольной группы, следовательно, считать их результаты достоверными и объективными нельзя.

Лечение педикулеза керосином также может быть опасным из-за его легковоспламеняемости. Известны случаи, когда волосы, смазанные керосином, загорались и люди получали серьезные ожоги.

Керосин способен вызывать раздражение кожи и глаз, ожоги слизистых оболочек, длительный контакт с керосином может грозить развитием дерматита.

Итак, следовать распространяемым в Казнете советам по лечению болезней керосином опасно. Моторное топливо в любом виде не является лекарством, и его использование в медицинских целях может привести к развитию серьезных хронических заболеваний и даже смерти.