Лечебно-оздоровительный комплекс появится в Акколе
АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами строится в городе Акколе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе акима Аккольского района, гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами будет располагаться в живописном месте на окраине Акколя в лесном массиве.
«По плану здесь «вырастут» четыре корпуса, каждый из которых рассчитан на 50 отдыхающих, плюс два десятка коттеджей», - поделились в ведомстве.
Заказчиком проекта является ТОО «Sirius Plus», генеральным подрядчиком – ТОО «Trend Construction». Общая сумма проекта по первой очереди - 1 млрд 782 млн тенге (собственные средства компании).
Согласно паспорту объекта, первая очередь строительства предусматривает размещение на территории корпуса для проживания - 5-этажного здания с цокольным этажом, в котором будет располагаться ресепшн, рестораны, техническая и административные зоны, стандартные апартаменты и апартаменты класса люкс; банного комплекса; парковки на 10 мест; КПП; детской площадки и зоны барбекю.
В целом, кроме оздоровительного комплекса с гостиничными номерами и оздоровительного СПА-комплекса с открытым бассейном проект будет включать учебный центр, тепличный комплекс с питомником, конный клуб, искусственный пруд, зону досуга и т.д.
«На территории комплекса будет предусмотрено всё, чего не хватает современному городскому человеку», - добавили в ведомстве.
Первая очередь строительства завершится в первом квартале 2022 года, весь проект должен быть сдан к 2025 году.
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