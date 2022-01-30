+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лечебно-оздоровительный комплекс появится в Акколе

30 Января 2022 11:29
Поделиться:
Лечебно-оздоровительный комплекс появится в Акколе

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами строится в городе Акколе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Велосветофоры появятся в Алматы
Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев Более 3800 семей обеспечат жильем в этом году в Алматинской области 48 школ построят в Атырауской области

Как рассказали в пресс-службе акима Аккольского района, гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами будет располагаться в живописном месте на окраине Акколя в лесном массиве.

«По плану здесь «вырастут» четыре корпуса, каждый из которых рассчитан на 50 отдыхающих, плюс два десятка коттеджей», - поделились в ведомстве.

Заказчиком проекта является ТОО «Sirius Plus», генеральным подрядчиком – ТОО «Trend Construction». Общая сумма проекта по первой очереди - 1 млрд 782 млн тенге (собственные средства компании).

Согласно паспорту объекта, первая очередь строительства предусматривает размещение на территории корпуса для проживания - 5-этажного здания с цокольным этажом, в котором будет располагаться ресепшн, рестораны, техническая и административные зоны, стандартные апартаменты и апартаменты класса люкс; банного комплекса; парковки на 10 мест; КПП; детской площадки и зоны барбекю.

В целом, кроме оздоровительного комплекса с гостиничными номерами и оздоровительного СПА-комплекса с открытым бассейном проект будет включать учебный центр, тепличный комплекс с питомником, конный клуб, искусственный пруд, зону досуга и т.д.

«На территории комплекса будет предусмотрено всё, чего не хватает современному городскому человеку», - добавили в ведомстве.

Первая очередь строительства завершится в первом квартале 2022 года, весь проект должен быть сдан к 2025 году.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Велосветофоры появятся в Алматы
Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев
Более 3800 семей обеспечат жильем в этом году в Алматинской области
48 школ построят в Атырауской области
Популярное
1 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
2 Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Читайте также
За распитие алкоголя проводника сняли с поезда в Акмолинской области
Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив