Лечащихся от COVID-19 на дому становится меньше в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Алматы от коронавируса лечатся 1039 человек, их них 35 - это дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 31 октября зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 189 случаев с симптомами и 17 без симптомов. Выписаны 14, поступили 63. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) находятся 1039 человек (35 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 93, на ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 35, High flow занято – 24 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2124 пациента, симптомами – 2038, с легкой и средней степенью, без симптомов – 86.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 409 человек, вторым компонентом – 605 человек. Всего с 1 февраля по 31 октября 2021 года вакцинированы первым компонентом 995 190 человек, вторым компонентом - 928 153 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 519 человек.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.