«Лебединое озеро» в исполнении звезд балета показали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся долгожданный праздник танца - IV международный фестиваль Ballet Globe. Он был посвящен величайшей балерине XX века Майе Плисецкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На исторической сцене Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая был показан спектакль «Лебединое озеро». Один из самых известных в мире балетов не оставил равнодушным никого. Публику впечатлила завораживающая хореография, мастерство исполнителей и музыка Петра Чайковского.

Либретто «Лебединого озера» основывается на старинном немецком фольклоре: сюжет прекрасной романтической легенды о любви девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида знает практически каждый. В этот раз главные партии для ценителей искусства исполнили звезды Большого театра России - ведущая солистка Алена Ковалева и Лауреат премии президента России (2018), премьер Денис Родькин.

Алматинцы по достоинству оценили их выступление. Это можно было заметить по реакциям присутствующих гостей. Громче всех они кричали: «Браво, браво!». А по окончании спектакля зрители аплодировали стоя, овации в зале долго не смолкали. Постановка оказалась настоящим праздником души для каждого после перерыва.

Сами артисты перед началом спектакля на пресс-конференции рассказали, как проходили репетиции к этому фестивалю. Они с нетерпением ждали встречи с жителями: «Очень рад, что у зрителей Алматы будет возможность увидеть этот спектакль и надеюсь всем понравится. С предвкушением жду сегодняшний вечер», - говорила Алена Ковалева перед выступлением.

Она в Алматы и в целом в Казахстане оказалась впервые.

«Мне очень приятно находиться здесь, город встречает солнечной погодой. Она заряжает. Здесь очень красивая золотая осень, а мы прилетели из Москвы, которая уже близится к зиме. Здесь все сияет, золотится. Надеюсь, успеем еще что-то увидеть», - поделилась она своим впечатлением.

А вот Денис Родькин в Алматы уже во второй раз.

«Был здесь восемь лет назад весной, а сейчас осень. Это два разных города, но в каждом времени года этот город красив по-своему. Город мне понравился, он очень уютный», - заметил Денис Родькин.

Артисты также рассказали о самом спектакле.

«Лебединое озеро» был моим первым большим спектаклем в театре, это всегда ответственно. Этот спектакль - эталон классики», - сказала А.Ковалева.

Д. Родькин заявил, что все спектакли требует тщательной подготовки и это не легко.

«Наша профессия в принципе состоит из сложностей. Никто не говорил, что будет легко. Какой бы спектакль ни был, требует полной самоотдачи, чтобы танцевать грамотно, правильно. Это всегда требует определенных усилий, затрат. И не только во время спектакля, но и до этого, мне всегда сложнее всего подготовиться к спектаклю, всегда сложно «завести» свое тело», - сказал он.

В свою очередь, основатель фестиваля Ballet Globe Ерлан Андагулов выразил благодарность зрителям за теплые сообщения во время пандемии. Он отметил, что ценители искусства мечтали об этом дне, оказаться в любимом театре и насладиться выступлениями ярких и неповторимых звезд балета.