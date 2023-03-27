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Лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы

Еламан Турысбеков
27 Марта 2023, 15:31
Лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лебеди после зимовки прилетели в Ботанический сад Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лебеди перезимовали и вернулись в Ботанический сад. С ранней весны и до поздней осени пруд с лебедями становится местом притяжения всех гостей ботанического сада», - говорится на официальной странице Ботанического сада в сети Instagram.

В администрации Ботанического сада напомнили жителям о том, что кормить лебедей и рыб не следует, так как за уход, кормление рыб и лебедей отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Просчитан строгий рацион с суточной нормой. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве.

«Нездоровая пища вроде хлеба, печенья, чипсов может привести к избыточному весу, брожению, расстройству желудка и другим проблемам со здоровьем у лебедей и рыб. Давайте бережнее относиться не только к растениям, но и к нашим питомцам», - отметили в Ботаническом саду.


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