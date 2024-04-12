Льдины повредили 70 опор линий электропередачи в СКО
В Северо-Казахстанской области во время половодья повреждение получили 70 опор линий электропередачи. Из-за подтопления территорий, на которых они расположены, энергетики не могут определить объем повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр посетил Северо-Казахстанскую распределительную электросетевую компанию. Он отметил, что необходима кооперация сил и ресурсов предприятия с АО «KEGOC», поручил обеспечить бесперебойное энергоснабжение, проведение всех необходимых мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.
- По области в зоне подтопления оказались линии электропередачи в нескольких населенных пунктах районов Шал Акына, Есильском и Кызылжарском. Было повреждено 70 опор. Провести полный осмотр электрооборудования и определить объем повреждений сложно из-за подтопления. Мониторинг за состоянием электрооборудования производится круглосуточно. Электроснабжение четырех населённых пунктов обеспечено дизель-генераторными установками. Ограничений электроснабжения из-за паводковой ситуации нет, - проинформировали в пресс-службе.