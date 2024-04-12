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    00:43, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Льдины повредили 70 опор линий электропередачи в СКО

    паводок СКО
    Фото: Правительство РК

    В Северо-Казахстанской области во время половодья повреждение получили 70 опор линий электропередачи. Из-за подтопления территорий, на которых они расположены, энергетики не могут определить объем повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр посетил Северо-Казахстанскую распределительную электросетевую компанию. Он отметил, что необходима кооперация сил и ресурсов предприятия с АО «KEGOC», поручил обеспечить бесперебойное энергоснабжение, проведение всех необходимых мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.

    - По области в зоне подтопления оказались линии электропередачи в нескольких населенных пунктах районов Шал Акына, Есильском и Кызылжарском. Было повреждено 70 опор. Провести полный осмотр электрооборудования и определить объем повреждений сложно из-за подтопления. Мониторинг за состоянием электрооборудования производится круглосуточно. Электроснабжение четырех населённых пунктов обеспечено дизель-генераторными установками. Ограничений электроснабжения из-за паводковой ситуации нет, - проинформировали в пресс-службе.

    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Электроэнергия Наводнение Регионы Роман Скляр Энергетика Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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