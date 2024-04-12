Льдины повредили 70 опор линий электропередачи в СКО

В Северо-Казахстанской области во время половодья повреждение получили 70 опор линий электропередачи. Из-за подтопления территорий, на которых они расположены, энергетики не могут определить объем повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр посетил Северо-Казахстанскую распределительную электросетевую компанию. Он отметил, что необходима кооперация сил и ресурсов предприятия с АО «KEGOC», поручил обеспечить бесперебойное энергоснабжение, проведение всех необходимых мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.