Лазерные комплексы для борьбы с БПЛА представили в Китае

На выставке оборонных информационных технологий и оборудования в столице КНР презентовали серию высокоэнергетических лазерных комплексов Lijian («Острые мечи»), предназначенных для уничтожения беспилотников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Разработчиком линейки выступила китайская оборонная компания. Главной особенностью новинок стала их высокая мобильность. Портативные модификации системы могут легко транспортироваться и оперативно развертываться силами всего одного или двух военнослужащих.

В зависимости от тактических задач системы разделены по габаритам и дальности действия. Стационарная базовая модель Lijian-10G обладает максимальным радиусом поражения целей до 1200 метров. В то же время облегченные переносные версии Lijian II весом 30 кг и Lijian III весом 25 кг способны эффективно ликвидировать беспилотники на расстоянии до 500 метров.

По данным производителя, модификация Lijian III способна прожечь корпус воздушной цели всего за 4 секунды, а на охлаждение излучателя перед следующим выстрелом требуется менее 5 секунд. Энергопотребление такого устройства составляет около 2 кВт, а коммерческая стоимость одной портативной установки оценивается в 295 тысяч долларов США.

Для распознавания и уничтожения целей комплексы Lijian могут использовать искусственный интеллект. По заявлению разработчиков, лазерные установки также могут интегрироваться в общую систему противовоздушной обороны, подключаться к внешним интерфейсам наведения и дооснащаться малогабаритными радарами.

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