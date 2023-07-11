Лазар Ернар назначен завотделом внешней политики и международных связей Администрации Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лазар Ернар Мергалымович

Родился 1986 году в городе Алматы.

Образование: высшее, магистр международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика».

В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007-2010 годы – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии;

В 2011-2013 годы – второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2013-2017 годы – второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Нидерландах.

В 2017-2018 годы – советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

11 июля 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Советника II класса.