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вчера 21:55
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вчера 19:15
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Лавины спустили в горах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы проведены профилактические спуски снежных лавин в целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК «Шымбулак», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, также в целях превентивных мер, на основании рекомендации РГП «Казгидромет» от 17 февраля Казселезащитой осуществлены профилактические спуски снежных масс в бассейне реки Киши Алматы, на участках лавиносборов №26В и №26Г (Талгарский перевал).
В результате проведенных работ было спущено 15 000 куб.м. снежной массы и лавинная обстановка на этих участках не представляет угрозы. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.
В целом по Алматинскому региону насчитываются более 160 лавиноопасных участков, из них для жителей и туристов города представляет потенциальную опасность 18 участков, расположенных в ущельях Улкен Алматы, Киши Алматы.
«Постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада, состоящая из 30 человек и 20 единиц различной спец.техники», - сообщили в ДЧС.
С 2020 года при поддержке акимата города ДЧС приступил к разработке методики создания автоматизированной системы мониторинга за лавинной опасностью, которая в дальнейшем будет интегрирована с внедренной системой цифрового мониторинга селевой опасности.
Напоминаем, что горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны самопроизвольные сходы снежных лавин. В связи с чем, ДЧС города не рекомендует выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
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