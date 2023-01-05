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Лавины спустили на Шымбулаке

5 Января 2023, 16:57
Лавины спустили на Шымбулаке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» произведен профилактический спуск лавин на лавиносборах №26Б «Талгарский перевал» и №26А «Конус» при помощи пневматической пушки «Avalancheur», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профилактический спуск проведен сотрудниками курорта, специалистами ДЧС Алматы, «Казселезащита» и РГП «Казгидромет» в целях обеспечения безопасности населения и в связи с участившимися самопроизвольными сходами снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.

В результате проведения профилактических работ удалось сбросить более 500 кубометров и обеспечить безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.

На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блок-посты, дороги закрыты.

По данным ДЧС, по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе Медеу, Шымбулака и Большого Алматинского озера.

Постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На базе АГЭТУ ГУ «Казселезащита» создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада.

Ранее в горах Алматы в районе Шымбулака произошел самопроизвольный сход снежной лавины.


Кадр из видео




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