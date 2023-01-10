Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Лавину спустили в горах близ Алматы

10 Января 2023, 22:41
Лавину спустили в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы проведен профилактический спуск снежной лавины. ДЧС призывает жителей не ходить в горы, так как штормовое предупреждение все еще сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании рекомендации РГП «Казгидромет», 10 января в 13:24 часов путем двух взрывов произведены профилактические спуски снежных масс в горах близ горнолыжного курорта «Шымбулак» на лавиносборах 26Б (500 кубометров снега) и 56 Талгарский перевал (400 кубометров снега) близ горнолыжного курорта. Снежные массы остановились на склонах. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В результате проведенных работ, взрывным методом было сброшено 900 кубометров снежной массы и обеспечена безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.

В спуске снежной лавины были задействованы сотрудники ГУ «Казселезащита», ТОО «Normal Work», Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, Института географии, Казгидромет и один кинологический расчет. Всего - 25 человек, 9 единиц техники. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

По данным ДЧС, по Алматинской области -165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе «Медеу», «Шымбулак» и Большого Алматинского озера.

«Напоминаем, что горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны сходы снежных лавин. В связи с чем, не рекомендуем выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода лавин», - сообщили в ведомстве.

Ранее на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» был произведен профилактический спуск лавин на лавиносборах №26Б «Талгарский перевал» и №26А «Конус».


Новости по теме
Сенат одобрил соглашение с Китаем о сотрудничестве в области поиска и спасания гражданских самолетов
Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов спортивного магазина утекли в сеть
1300 сообщений  поступило в полицию Атырау с начала года
Теги:
Читайте также
Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой Алматинскую область
Морозы в Алматы продержатся еще неделю
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Крещенские купания: как правильно окунаться в прорубь
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге
Водоснабжение в Бостандыкском районе Алматы восстановят через несколько часов
Спасшая мужчину на пожаре в Петропавловске 19-летняя девушка награждена медалью
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

Лента новостей