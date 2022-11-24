Лавину спустили в горах Алматы

24 Ноября 2022, 16:28

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на Шымбулаке спустили лавину. Штормовое предупреждение сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, профилактический спуск снежных масс на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» проведен в целях обеспечения безопасности населения и в связи с самопроизвольным сходом лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.

«В ходе проведения профилактических работ сброшено более 1 тыс. кубометров. В результате проведенных работ обеспечена безопасность для

отдыхающего населения ГЛК «Шымбулак», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве отметили, что по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК «Медео», ГЛК «Шымбулак» и Большого Алматинского озера.

Постами РГП «Казгидромет» и ГУ «Казселезащита» осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе АГЭТУ ГУ «Казселезащита» создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы напоминает, что в горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны повторные сходы снежных лавин.