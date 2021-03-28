Лавиноопасность сохраняется в горах Алматы - ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы вновь предупредили о возможном сходе снежных лавин в горах в период с 28 по 30 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 28 марта 2021 года информирует:

«В связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период с 28 по 30 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - сообщили в ДЧС.

В ведомстве рекомендует не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Находясь в горах, следите за погодой; избегайте мест возможного схода лавин ​(чаще они сходят на безлесных склонах гор); быстро уйдите от лавины в безопасное место; если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, колени к животу, соориентируйте тело по направлению движения лавины; при попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю; при остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания; кричать бесполезно – снег полностью поглощает звуки, экономьте силы, не давайте себе уснуть; определите – верх-низ (дайте вытечь слюне изо рта), по возможности быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его; наберите номер экстренных служб «112», «109», - добавили в ДЧС.

Ранее в ДЧС Алматы также сообщили о возможном сходе снежных лавин в горах в период с 26 по 27 марта.