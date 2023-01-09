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Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области

9 Января 2023, 12:12
Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В горах Алматинской области в период с 9 по 12 января сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

По данным ДЧС, на территории региона имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Ранее сообщалось, что 18 самопроизвольных лавин сошли за сутки в горах Алматы.


Фото из открытых источников

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