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Лавина сошла в Катон-Карагайском районе ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Марта 2022, 09:15
Лавина сошла в Катон-Карагайском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28 марта в Катон-Карагайском районе на 16-ом километре на автодороге местного значения «Согорное-Барлык» произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 600 куб.метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Лавина полностью перекрыла дорогу. Жертв и пострадавших нет.

Местными исполнительными органами проводятся работы по расчистке дороги. Задействованы 2 работника и 1 единица техники. Спасатели и сотрудники Казселезащиты на протяжении нескольких дней заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.

ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности. Внимательно отслеживать информацию от спасателей о лавинной опасности и закрытии автодорог. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру: 112.


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