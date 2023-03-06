Лавина сошла в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сошедшая масса снега частично перекрыла автодорогу Медеу-Шымбулак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 марта в 12:15 часов в лавиносборе №11 бассейна реки Киши Алматы самопроизвольно сошла снежная лавина объемом около 300 кубометров. Сошедшая масса снега частично перекрыла автодорогу Медеу-Шымбулак. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Для расчистки снега на месте задействована техника АГЭТУ ГУ «Казселезащита», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

ДЧС города на основании штормового предупреждения №5 о лавинной опасности информирует: в период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы.

Ранее в департаменте жителей Алматы предупредили об опасности схода лавин.